عاجل: استقالة ليبرمان من الحكومة الاسرائيلية

ليبرمان من قادة الغلو والتطرف

اعتبر سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس ان : "استقالة ليبرمان هي اعتراف بالهزيمة والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وهو انتصار سياسي لغزة التي نجحت بصمودها في إحداث هزة سياسية في ساحة الاحتلال".

من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي: استقالة ليبرمان من منصبه انتصارٌ لإرادة المقاومة وثبات شعبنا في مواجهة الاحتلال.

واكدت كتائب الأقصى مجموعات الشهيد أيمن جودة: أن إستقالة ليبرمان هو إنتصار لصمود شعبنا الفلسطيني وإرادته وتأكيداً على صوابية خيار المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني.

واعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان،اليوم استقالته من منصبه وانسحاب حزبه من الحكومة، داعيا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.

ومني جيش الاحتلال بهزيمة امنية وعسكرية خلال اليومين الماضيين خلال العدوان الذي شنه على قطاع غزة بعد عملية فاشلة قتل خلالها ضابط رفيع

وأعلن ليبرمان اليوم الأربعاء عن عقد جلسة خاصة لحزبه "إسرائيل بيتنا" في ساعات الظهر، ونقلت القناة العاشرة عن وزير رفيع المستوى توقعه أن يعلن ليبرمان عن تنحيه من منصبه بعد أسابيع من الخلافات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن المسار الصحيح للعمل في قطاع غزة.

وحسب الوزير الذي لم يذكر اسمه، فإن ليبرمان "يختار حاليا بين نهاية حياته السياسية إذا بقي في منصبه، وفرصة ضئيلة لإعادة تأهيل صورته العامة إذا استقال".

ووافق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس أمس الثلاثاء، في قرار أعرب عدد من أعضاء الكابينت، يقال إن ليبرمان كان بينهم، عن معارضتهم له في وقت لاحق.

ولاقى القرار انتقادات من بعض قادة المعارضة، الذين وصفوه باستسلام للإرهاب بعد يومين من العنف الذي شهد إطلاق أكثر من 400 صاروخ وقذيفة هاون باتجاه جنوب إسرائيل.