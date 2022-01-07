عاجل: اسرائيل تسقط طائرة تجسس تابعة لحزب الله اللبناني

قال الجيش الإسرائيلي، أنه أسقط مؤخرا مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني، متحدثا عن محتوى الصور التي التقطتها الطائرة والتي يبدو انها ضلت طريقها حيث احتوت على صور لفرقة تشغيل الطائرات من الحزب الموالي لايران

صور سرية لحزب الله في اسرائيل

ووفق ما افاد الناطق باسم جيش الاحتلال افيغاي ادرعي فان الطائرة كانت تحوي صورا سرية يبدو انها للقوات الخاصة التابعة للحزب خلال تمرين خاص بتشغيل طائرات مسيرة.

سمح بالنشر: مسيّرة تابعة لحزب الله أسقطت مؤخرًا كانت تحوي صورًا سرية يبدو انها للقوات الخاصة التابعة للحزب خلال تمرين خاص بتشغيل طائرات مسيرة. كما سجّل ارتفاعًا في عدد مسيرات #حزب_الله التي أسقطتها قوات جيش الدفاع في الأشهر الأخيرة pic.twitter.com/4Il3zogPSB — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 7, 2022

العملية قديمة وسمح نشر تفاصيلها

وقال الجيش الإسرائيلي : "تمكنت قوات جيش الدفاع، في الأشهر الأخيرة، من إسقاط مسيرة لحزب الله الإرهابي عبرت الحدود تجاه السيادة الإسرائيلية واستخدمت لغايات استخباراتية وجمع معلومات"، معلنا أن "المسيرة احتوت على صور من تمرين لقوة عسكرية تابعة للحزب تتدرب على تقنية استخدام الطائرات المسيّرة، أظهرت صور مشغليها من عناصر الحزب".

وتحدث الاحتلال عن تمكن فرقة الجليل في القيادة الشمالية العسكرية باعتماد تشكيلة خاصة ضد نشاطات حزب الله باستخدام المسيرات، في رصد الطائرات التابعة للحزب حيث تم اسقا العديد منها