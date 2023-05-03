عاجل.. اسقاط مسيرتين اوكرانيتين استهدفتا الكرملين لاغتيال بوتين

اعلنت الرئاسة الروسية في بيان الاربعاء، احباط محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين نفذتها اوكرانيا بواسطة طائرتين مسيريتين جرى اسقاطهما فوق الكرملين.

وقال البيان ان طائرتين مسيرتين استهدفتا مقر الرئيس بوتين في الكرملين مساء الثلاثاء، مضيفة انه تم "تعطيلهما" في الوقت المناسب عن طريق "انظمة حرب الرادار".

واضاف ان شظايا الطائرتين تناثرت على ارض الكرملين عقب اسقاطهما.

واكدت الرئاسة الروسية في بيانها ان بوتين لم يصب بأذى "نتيجة للعمل الإرهابي"، وانه "لم يتغير جدول أعماله.. ويستمر كالمعتاد".

كما لم تقع ايضا اي اصابات جراء الهجوم بحسب بيان الكرملين الذي وصف الهجوم بانه "عمل إرهابي مخطط، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة".

وشدد البيان على ان روسيا "تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا" على هذا الهجوم.