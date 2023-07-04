اسرائيل تزعم اصابه منذ هجوم تل ابيب بالسرطان وعائلة الشهيد تعلق

اصيب 7 اسرائيليين اصابة بعضهم خطيرة في عملية دهس نفذها فلسطيني من الضفة الغربية في تل ابيب قالت مصادر اسرائيلية انه استشهد فورا

وحسب التقارير فان منفذ العملية الشهيد حسين عيسى حسين الخلايله الذي بلغ من العمر 23 عامًا ، من سكان بلدة السموع في الخليل في الضفة الغربية المحتلة

وزعمت مصادر وتقارير اسرائيلية ان "منفذ العملية يعاني من مرض خطير وعلى وشك الموت لكنه فضل الانتقام لما يجري في جنين" وقالت ان "منفذ عملية تل أبيب دخل إلى الخط الأخضر بتصريح طبي وهو أعزب وكان دخل منذ أيام للعلاج".

الا ان عائلة الشهيد نفت تلك الادعاءات واكدت ان الراحل كان يتمتع بصحة جيدة وانه يعمل حدادا في احدى ورش الداخل الفلسطيني، والمزاعم الاسرائيلية تاتي في سياق الايهام بان تنفيذ العملية تاتي من باب اليأس وليس من باب الثأر للشهداء

وقالت إذاعة كان ان المنفذ تجول بلباس عسكري إسرائيلي قبل تنفيذه العملية وقد وصل المنفذ بمركبة ودهس إسرائيليًا قبل أن يخرج من المركبة ويقوم بطعن عدة إسرائيليين

شرطة الاحتلال الاسرائيلية قالت: اصطدم مشتبه به كان يقود سيارة متجهة من الجنوب إلى الشمال بمشاة كانوا يقفون في المركز التجاري بشارع بنحاس روزين ، ونزل من السيارة وطعن. الآخرين بأداة حادة. تم تحييد الخطر.

أصيب في الحادث 7 أشخاص: 3 في حالة خطيرة ، 2 في حالة متوسطة و 2 في حالة خفيفة تم نقلهم إلى مستشفيات بيلينسون وإيخيلوف، وفي نبأ لاحق اكدت مصادر طبية ان أحد مصابي عملية "تل أبيب" دخل بحالة موت سريري.

كيف نفذ المشتبه به عملية الدهس والطعن في تل أبيب؟ pic.twitter.com/DS7zSNHlDq — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 4, 2023

و فيما اعلنت نجمة داود الحمراء ان 3 من مصابي عملية الدهس في تل أبيب حالتهم خطيرة و 2 متوسطة وفصلت بالقول : في أعقاب الهجوم على شارع بنشاس روزين في تل أبيب: مسعفون ومسعفون من نجمة داود الحمراء يقدمون العلاج الطبي ويحيلون إلى مستشفى إيخيلوف وبلينسون ، من بينهم 4 جرحى: امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا في حالة خطيرة ، مع إصابات جهازية متعددة ، وجرح 2 في حالة معتدلة و 1 في حالة خفيفة

وقالت مصادر اعلامية عبرية من بينها هيلل بيتون روزين ان مستوطن إسرائيلي كان على متن دراجة نارية هو من أطلق النار على منفذ عملية الدهس في تل أبيب

واعلنت حركة فتح ان "العملية البطولية في "تل ابيب" ، هي الرد الأولي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين"، فيما ثمنت حركة الجهاد وحماس العملية

عااااجل



5 إصابات على الأقل بينها حالات حرجة إثر عملية دهس بطولية في #تل_أبيب..#بأس_جنين #الضفة_تقاوم pic.twitter.com/lN86Q8Y1Vh — محمد علي خازم (@MohammadKhazemm) July 4, 2023

منفذ العملية الشهيد حسين خليله البالغ من العمر 23 عامًا

من موقع العملية.. #الحدث تبث صوراً تظهر السيارة التي استخدمها منفذ عملية الدهس في شمال #تل_أبيب قبل مقتله بنيران الجيش الإسرائيلي#فلسطين#إسرائيل pic.twitter.com/LoqIj8Qclm — ا لـحـدث (@AlHadath) July 4, 2023

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