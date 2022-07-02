عاجل: اصابة سياح اسرائيليين بـ حادث بحري في العقبة

افادت مصادر اعلامية اردنية باصابة اربعة اسرائيليين وخامس اردني اثر حادث تصادم وقع بين قارب رياضات بحرية و قارب نزهة في خليج العقبة مقابل شاطئ الفنادق .

ووفق موقع سرايا المحلي فقد تمت عملية نقل فورية للمصابين الى المستشفى في المدينة الاردنية الوحيدة التي تقع على الساحل

ووفق المصدر المشار اليه انفا فان مدير التحقيق والحوادث في الهيئة البحرية باشر التحقيق بمجريات الحادث حيث حضر للموقع واوعز بحجز القوارب الى حين استكمال اجراءات التحقيق .

من جهتها اكدت قناة رؤيا الفضائية أن اصابات الاسرائيليين بلغت خمسة و كوادر الدفاع المدني والقوة البحرية نقلتهم إلى مستشفى خاص في المحافظة، قبل أن يتم نقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري واكددت على ان الجهات المعنية باشرت بالتحقيق في الحادثة لمعرفة تداعياتها وأسبابها.