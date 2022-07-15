اطلاق صاروخين من غزة على عسقلان

افادت مصادر فلسطينية عن سقوط صاروخين على الاقل اطلقا من قطاع غزة على عسقلان حيث اكدت تقارير عبرية ان صفارات الإنذار دوت في المدينة وغلاف غزة ، فيما أبلغ عدد من المستوطنين عن سماعهم أصوات انفجارات تزامنا مع صوت صفارات الإنذار.

وقال المستوطنون إن القبة الحديدية تصدت لصاروخين إطلاقا من قطاع غزة على مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.

من جهته قال الجيش الاسرائيلي إنه تم رصد إطلاق صاروخين من غزة على إسرائيل، القبة اعترضت صاوخا واحدا والآخر سقط في منطقة مفتوحة، فيما قالت القناة 14 الإسرائيلية إن مستوطنين اثنين اصيبا بالهلع بعد سماعهم دوي صفارات الانذار.

ولم تتبن اي جهة عملية القصف الصاروخي