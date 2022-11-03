عاجل: اطلاق صاروخ من غزة على اسرائيل

افادت إذاعة الجيش الاسرائيلي انه تم تفعيل صفارات الانذار في منطقة مستوطنات نيريم والعين الثالثة وكيسوفيم اثر انباء عن اطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة بعد قرابة 3 أشهر من الهدوء.

صاروخان على غزة

وقال الجيش الاسرائيلي ان التفاصيل قيد الفحص فيما اعلنت مصادر عبرية ان صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غزة، وسماع دوي انفجارات وقعت خلالها.

وبحسب مصادر عبرية، فان الجيش الإسرائيلي سيرد على إطلاق الصاروخ، عبر القوات الجوية أو المدفعية في الساعات القليلة المقبلة.



واعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من منطقة قطاع غزة باتجاه "الأراضي الإسرائيلية".

وتحدثت المصادر عن اطلاق صاروخ إعتراضي من منظومة القبة الحديدية، وعلى ما يبدو تم اعتراض القذيفة الصاروخية فيما لم يتم تفعيل المنظمة امام القذيفة الثانية

واشارت اسرائيل الى ان قذيفتان صاروخيتان أطلقتا (اضافيتان على ما يبدو ) من شمال قطاع غزة باتجاه الغلاف، لكنهما سقطتا داخل حدود غزة.

رد الجهاد على اغتيال فاروق سلامة

ورجحت تقارير اعلامية عبرية نقلا عن المنظومة الأمنية أن إطلاق الصواريخ من غزة جاء ردا على اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح المسلح للجهادالاسلامي في جنين فاروق سلامة

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