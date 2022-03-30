اعتقال 60 من انصار منظمة "اوكرانية نازية" تعمل في روسيا

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن إجرائها عملية واسعة النطاق توجت باعتقال 60 شخصا في 23 من أقاليم البلاد يتهمون بأنهم أنصار منظمة شبابية أوكرانية ذات توجهات نازية.

ولم تحدد السلطات الروسية هدف تلك المجموعة وفيما اذا كان في نيتها شن عمليات تخريبية ام لا؟

و ينتمي المعتقلين الى منظمة "إم كا أو" الأوكرانية الشبابية للنازيين الجدد، وقالت سلطات الامن الروسية ان هذه المنظمة أسست من قبل المواطن الأوكراني يغور كراسنوف، "22 عاما" وكانت تحت رقابة أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بهدف "ارتكاب أعمال إرهابية وجرائم قتل جماعية وجرائم متطرفة في روسيا".

ولفتت الهيئة إلى أن عناصر الأمن صادروا في مقرات إقامة المعتقلين بندقية صيد وكميات من الذخيرة تمت حيازتها بطريقة غير مشروعة، وأسلحة نارية وبيضاء يدوية الصنع، بالإضافة إلى وسائل اتصال تضم مراسلات الموقوفين مع كراسنوف، وصور وفيديوهات تضم إرشادات بشأن إشراك أنصار جدد في أنشطة المنظمة.

ويأتي ذلك على خلفية مواصلة روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.