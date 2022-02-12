عاجل: الاردن يعلن انهاء تدريجي للاجراءات المتعلقة بكورونا

مع تخطي الاصابات لـ 20 الف يوميا، مع ارتفاع في عدد الوفيات، اعلنت الحكومة الاردنية انها بصدد الاعلان عن الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بانتشار فايروس كورونا

واعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن أن الحكومة بصدد الإعلان المتدرِّج خلال أسابيع عن إنهاء الإجراءات المتعلِّقة بوباء كورونا، بما ينعكس إيجاباً على معظم القطاعات وفق خبر مقتضب بثته قناة المملكة الرسمية

انهاء متدرج للاجراءات

وقالت الحكومة الاردنية انه سيكون هناك تدرج في انهاء تلك الاجراءات، واعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن الحكومة تراقب الوضع الوبائي بشكل مستمر للتعامل مع الإجراءات المتخذة في مواجهة وباء كورونا.

وقال الوزير لموقع هلا اخبار التابع للجيش الاردني "لم نتخذ قرارات تخفيفية جديدة، لكنها تتابع عن كثب مؤشرات المنحنى الوبائي وموجة كورونا الرابعة التي يشهدها الأردن، وستدرس اتخاذ إجراءات تخفيفية حال سماح الوضع الوبائي بذلك.

وأشار الشبول إلى عديد دول العالم التي بدأت باتخاذ إجراءات تخفيفية، منوها بأن “دراسة الواقع الوبائي في الأردن هي من ستحدد السير بأي اتجاه”.

نشرة اسبوعية وليست يومية

وقد طالب رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان إبراهيم البدور، بإصدار إحصائية مؤشرات كورونا بشكل أسبوعي، وتساءل عن الجدوى من إصدار الإحصائية اليومية.

وقال البدور لقناة "المملكة"، إن "أرقام الموجز اليومي لمؤشرات كورونا تعني وزارة الصحة بشكل رئيسي، ولا تعني الناس بشكل عام"، كما طالب باقتصار الفحوص على من يعاني من أعراض كورونا.

اصابات كورونا في الاردن السبت

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 21 وفاة و14048 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13477 وفاة و1450810 إصابات.



وأشار الموجز إلى تسجيل 19123 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1243661 حالة. كما أشار إلى إجراء 52297 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 15479967 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4633788 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4298869 شخصا.