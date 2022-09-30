عاجل: الاردن يمنع فريق رياضي اسرائيلي من دخول اراضيه

منعت الحكومة الاردنية دخول فريق اسرائيلي لرياضة الـ ترياتلون وهو ما سيحرمهم من المشاركة في بطولة آسيا لهذه اللعبة التي ستقام في الاردن

وقالت قناة "كان" الاسرائيلية ان الاردن رفض دخول 6 لاعبين إسرائيليين كان يفترض مشاركتهم في المسابقة التي ستقام يوم السبت في مدينة العقبة الساحلية على البحر الاحمر.

وافاد الرياضيون حسب صحيفة ايديعوت احرنوت، انهم خمسة رجال وامرأة كان من المفترض ان يشاركو في المنافسة الاولمبية الى جانب دول العالم لكنهم شطبو من قائمة المشاركين ولم تفلح محاولات اعادتهم الى جدول المنافسة

وعلى الرغم من الاتصالات الرسمية بين الطرفين الا ان الجهود لم تفلح ورجحت مصادر اعلامية اسرائيلية ان يكون الاردن يخشى على امن الرياضيين الاسرائيليين فرفض مشاركتهم

ومسابقة الـ ترياتلون عبارة سباق ثلاثي، يبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات، وينتهي بالجري، وتعرف بمسابقة الرجل الحديدي لما فيه بذل من جهد كبير يقوم به اللاعب المشارك