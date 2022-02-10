عاجل: الامم المتحدة لا تعترف بـ باشاغا

اعلنت الامم المتحدة ان عبد الحميد الدبيبة هو رئيس الحكومة في ليبيا وقالت ان "مستشارتنا الخاصة ستيفاني ويليامز تسعى للحصول علي إيضاحات من الأطراف الليبية" وذلك بعد ساعات من انتخاب البرلمان الليبي فتحي باشاغا رئيسا للحكومة

الامم المتحدة: الدبيبة هو رئيس الحكومة الشرعي

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الخميس، أنّ المنظمة الدولية لا تزال تدعم عبد الحميد الدبيبة بوصفه رئيسا للوزراء في ليبيا، وذلك بعدما عيّن البرلمان الليبي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة.

وسئل دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، عما إذا كانت الأمم المتحدة لا تزال تعترف بالدبيبة رئيسا للوزراء، فأجاب “نعم”.

موقف الجامعة العربية

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، عن قلقه إزاء بعض التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا والتي من شأنها أن تعيد حالة الاستقطاب التي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح مصدر في الأمانة العامة للجامعة، في بيان، أن الأمين العام يعول على وجود قيادات ليبية على الساحة السياسية تعي جيداً المصلحة العليا لليبيا وتضعها فوق أي اعتبارات ضيقة أخرى، مشيراً إلى أن تلك القيادات يجب أن تقود إلى توافق الليبيين على عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية تجدد شرعية المؤسسات، باعتبارها السبيل الأمثل والوحيد للحل في ليبيا، وبما يتيح الانتهاء من المرحلة الانتقالية التي طال أمدها في البلاد والانطلاق بالوضع إلى فضاءات الاستقرار والبناء والتنمية، وطي صفحة الماضي.

ونقل المصدر عن الأمين العام تأكيده أهمية عدم تعريض حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام للخطر. وأضاف أن المأمول هو الوصول إلى موقف وطني يتوافق على أسس ومسار لدعم عملية سياسية بليبيا، تنفيذاً لتعهدات القوى الدولية والإقليمية خلال المؤتمرات الدولية السابقة بهذا الشأن، خاصة نتائج مؤتمري برلين 1 و2.

اسباب عزل الدبيبة

قال الكاتب والباحث السياسي، الدكتور فوزي الحداد، الخميس، إن تسليم السلطة لرئيس الوزراء الليبي الجديد فتحي باشا سيتم بدون مشكلات.

وأكد فوزي الحداد، في تصريحات لـقناة ”الغد” الفضائية الاماراتية ، أن الفرقاء السياسيين في ليبيا اتحدوا ضد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، بسبب ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية، التي تم تأجيلها.

واستبعد فوزي الحداد، أي مواجهة مسلحة بين باشاغا والدبيبة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة بدورها لن تتدخل في اختيار الليبيين لفتحي باشاغا كرئيس جديد للوزراء.

طوق امني حول رئاسة الوزراء

ومساء الخميس نشر موقع 218 غنباء عن وجود قوة أمنية تُطوّق مبنى رئاسة الوزراء، في طريق السكة بطرابلس. ويأتي هذا التحرك الأمني بعد ساعات على منح مجلس النواب الثقة لفتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة، تخلف الحكومة الحالية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

ولم يعرف بعد لأي جهة تتبع القوة الأمنية المذكورة، في وقت تشهد به العاصمة ترقباً لما ستؤول إليه الأمور، في ظل التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.

يُذكر أن الدبيبة قد أعلن عن رفضه تسليم السلطة إلا لجسم سياسي منتخب، وذلك في كلمة متلفزة تم بثها قبل يومين.