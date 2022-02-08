بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي يعدم ثلاثة فلسطينيين وسط نابلس

قتلت قوة خاصة تابعة للجيش الاسرائيلي الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين بالرصاص وسط مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة انباء شهاب عن مصادر محلية قولها أن القوة اقتحمت منطقة المخفية وسط نابلس وأطلقت النار بشكل كثيف تجاه سيارة مدنية يستقلها 3 شبان مما أدى لاستشهادهم على الفور.

ولاحقا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل 3 مواطنين، بمدينة نابلس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهداء الثلاثة هم أدهم مبروكة وإبراهيم النابلسي ومحمد الدخيل.



السيارة التي كان يستقلها الشهداء الثلاثة في نابلس

واعلن وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، عومر بارليف، عن قتل الجيش الاسرائيلي لـ 3 فلسطينيين في نابلس.

وقال في تغريدة على تويتر أن الفلسطينيين "أطلقوا النار على جنود من الجيش الإسرائيلي، وهم خلية مسؤولة عن سلسلة من العمليات ضد يهود في الأسابيع الأخيرة".

ومن جانبها، ذكرت مصادر اسرائيلية أن وحدات "اليمام" التابعة لجيش الاحتلال اغتالت الشهداء الثلاثة بسبب اطلاقهم النار خمس مرات تجاه جنود اسرائيليين خلال الفترة الماضية.

الشهداء الثلاثة في نابلس

وأظهرت توثيقات من المكان، إطلاق قوات الاحتلال وابلا من الرصاص التي اخترقت كافة نوافذ المركبة، بعد اعتراض طريقها من قبل مركبة أجرة استقلتها قوات الاحتلال.

دون أن تعترضهم أجهزة أمن السلطة.. قوة إسرائيلية خاصة تغتال 3 مقاومين وسط نابلس وفي وضح النهار وتعود أدراجها إلى قواعدها دون إصابات pic.twitter.com/8rhBcUmDbe — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 8, 2022

وقالت القناة 14 العبرية إن القوةً الخاصة التي نفذت العملية عادت إلى قواعدها دون أي إصابات، حيث باغتت المطلوبين الثلاثة ونجحت بتصفيتهم سريعًا والانسحاب.

3 شهداء بنيران الاحتلال في #نابلس pic.twitter.com/hMQIx1iQEk — موقع عرب 48 (@arab48website) February 8, 2022

ونعت كتائب شهداء الأقصى في بيان لها "شهداءها الأبطال إبراهيم النابلسي وأدهم مبروك ومحمد الدخيل، بعد عملية اغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة صهيونية في مدينة نابلس جبل النار".