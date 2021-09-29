الرئيس التونسي قيس سعيّد يكلف نجلاء بودن بتشكيل حكومة

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة لتكون اول سيدة تحظى بهذا المنصب في تاريخ تونس الحديث بعد اسابيع من حل الحكومة والبرلمان بسبب خلافات مع حزب النهضة

مرسوم رئاسي

واعلنت السلطات التونسية انه وعملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال.

من هي نجلاء بودن رمضان ؟

ونجلاء بودن رمضان من مواليد 1958 من ولاية القيروان وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس تشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.

كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

ونجلاء بودن رمضان هي أوّل امرأة تتولّى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس.