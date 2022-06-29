عاجل: السعودية تحدد موعد عيد الاضحى

اعلنت المملكة العربية السعودية عن رؤية هلال شهر ذي الحجة في تمير لتؤكد ان يوم السبت بعد القادم أول أيام عيد الأضحى

ثبوت رؤية #هلال ذي الحجة وفقاً لمرصد تمير و #عيد_الأضحى السبت 9 يوليو pic.twitter.com/g4QA8a6Sz0 — خبر عاجل (@Breakingkw) June 29, 2022

وبموجب الرؤية فان يوم غدٍ الخميس هو اليوم الأول من الشهر.. ويكون الوقوف بـ #عرفة يوم الجمعة "8 يوليو" و #عيد_الأضحى سيوافق يوم السبت "9 يوليو"

بدأت الشمس الآن بالغروب في شرق العالم الإسلامي، وستبدأ الدول الإسلامية بعد قليل بالإعلان تباعا عن نتيجة تحري هلال شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك. #عاجل pic.twitter.com/GtEEWvqRlx — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) June 29, 2022

5 دول تحدد موعد عيد الاضحى

من جهته قال مركز الفلك الدولى أن 5 دول بمنطقة شرق آسيا أعلنوا اليوم الاربعاء عن يوم عيد الأضحى، بعد تحري رؤية هلال شهر ذو الحجة، وذلك بعد غروب الشمس في شرق العالم الإسلامى، وأوضح مركز الفلك الدولي بحسب تغريدة له على تويتر أن الإفتاء فى دول (ماليزيا وسلطنة بروناى وأندونيسيا، وهونج كونج واليابان) أعلنوا رسميًا عدم ثبوت هلال شهر ذو الحجة اليوم، مؤكدين أن أول أيام شهر ذو الحجة تم تحديده يوم الجمعة المقبل، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في هذه الدول يوم الأحد الموافق 10 يوليو المقبل.



وكتب مركز الفلك الدولى تغريدة على تويتر "بدأت الشمس الآن بالغروب فى شرق العالم الإسلامى، وستبدأ الدول الإسلامية بعد قليل بالإعلان تباعا عن نتيجة تحري هلال شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك".



وقال عبر تويتر إن: "ماليزيا تعلن رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 1 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها".