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عاجل: السعودية تحدد موعد عيد الاضحى

منشور 29 حزيران / يونيو 2022 - 04:02
السعودية : رؤية هلال شهر ذي الحجة في تمير والسبت بعد القادم أول أيام عيد الأضحى
السعودية : رؤية هلال شهر ذي الحجة في تمير والسبت بعد القادم أول أيام عيد الأضحى

اعلنت المملكة العربية السعودية عن رؤية هلال شهر ذي الحجة في تمير لتؤكد ان يوم السبت بعد القادم أول أيام عيد الأضحى

 

 

وبموجب الرؤية فان  يوم غدٍ الخميس هو اليوم الأول من الشهر.. ويكون الوقوف بـ #عرفة يوم الجمعة "8 يوليو" و #عيد_الأضحى سيوافق يوم السبت "9 يوليو"

 

 

5 دول تحدد موعد عيد الاضحى

من جهته قال مركز الفلك الدولى أن 5 دول بمنطقة شرق آسيا أعلنوا اليوم الاربعاء عن يوم عيد الأضحى، بعد تحري رؤية هلال شهر ذو الحجة، وذلك بعد غروب الشمس في شرق العالم الإسلامى، وأوضح مركز الفلك الدولي بحسب تغريدة له على تويتر أن الإفتاء فى دول (ماليزيا وسلطنة بروناى وأندونيسيا، وهونج كونج واليابان) أعلنوا رسميًا عدم ثبوت هلال شهر ذو الحجة اليوم، مؤكدين أن أول أيام شهر ذو الحجة تم تحديده يوم الجمعة المقبل، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في هذه الدول يوم الأحد الموافق 10 يوليو المقبل. 
 
وكتب مركز الفلك الدولى تغريدة على تويتر "بدأت الشمس الآن بالغروب فى شرق العالم الإسلامى، وستبدأ الدول الإسلامية بعد قليل بالإعلان تباعا عن نتيجة تحري هلال شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك".
 
وقال عبر تويتر إن: "ماليزيا تعلن رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 1 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها".

كلمات دالة:عيد الاضحىالحجالسعودية

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