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عاجل: الطائرات الايرانية المسيرة ودور فيلق القدس في تأجيج الصراعات.. صور

منشور 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 05:55
إنتاج الطائرات المسيرة من قبل وزارة الدفاع والقوات الجوية
إنتاج الطائرات المسيرة من قبل وزارة الدفاع والقوات الجوية

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