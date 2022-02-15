القوات الروسية تعود الى قواعدها

عادت المعدات الثقيلة الروسية عن الحدود مع اوكرانيا بعد الانتهاء من المناورات والتدريبات العسكرية بالتزامن مع تحديد الرئيس الاوكراني اليوم الاربعاء موعدا لغزو روسيا لبلاده.

الاآليات والمعدات عادت لقواعدها

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتحميل معدات عسكرية على منصات السكك الحديدية، الأمر الذي يؤكد عودة المعدات الروسية بعد انتهاء التدريبات واسعة النطاق حيث وتظهر عدد من مقاطع الفيديو لقطات اقتراب قافلة دبابات، ومركبات عسكرية من منصات السكك الحديدية وعملية تحميلها عليها.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، للصحفيين في وقت سابق من هذا اليوم، أن المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية بدأت إعادة قواتها إلى أماكن تمركزها الدائم بعد انتهاء التدريبات العسكرية.

Russian troops head back to their permanent bases after successfully finishing military drills, Russian Ministry of Defense announces. pic.twitter.com/fBNY3t9RVb — RT (@RT_com) February 15, 2022

انتهاء التدريب القتالي

وبهذا الشأن قال بيان وزارة الدفاع الروسية: "بمجرد الانتهاء من أنشطة التدريب القتالي، ستقوم القوات، كما هو الحال دائما، بالمسير بطريقة مشتركة إلى نقاط التمركز الدائم. وحدات المناطق العسكرية الجنوبية والغربية التي أنجزت المهام بدأت بالفعل في التحميل على السكك الحديدية والنقل البري وستبدأ الانتقال إلى حامياتها العسكرية اليوم"، في حين ستسير أرتال لوحدات منفصلة إلى قواعدها بوسائلها الخاصة.

وأشار بيان إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل مجموعة من التدريبات العملياتية واسعة النطاق التي تشارك فيها تقريبا جميع المناطق العسكرية والأساطيل والقوات المحمولة جوا.