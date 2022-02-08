عاجل: الكشف عن هوية المنطاد المجهول في مدينة اربد الاردنية

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن صورا لجسم غريب في سماء مدينة اربد شمال المملكة اتضح فيما بعد انه منطاد، كان ظهورة وشكله لاول مرة في سماء البلاد، وهو ما دفع الرواد للتساؤل عن طبيعته وهويته ومهمته.

منطاد اسرائيلي في سماء الاردن

وفيما ساد هرج ومرج كبيرين خلال ساعات ماضية ، خرج مسؤول اردني ليؤكد ان المنطاد اسرائيلي ولم يدخل الى اجواء البلاد انا اقتصر تحليقه في سماء فلسطين وهضبة الجولان السورية المحتلتين

وبين رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، حقيقة المنطاد الظاهر في سماء إربد يوم الثلاثاء قائلا " إن المنطاد الذي ظهر اليوم الاثنين في سماء محافظة إربد خارج الأجواء الأردنية".

المواطن الاردني توهم في الرؤية

واوضح: "توهم الناس بأن المنطاد في الأجواء الأردنية وقريب منهم هو خداع بصري يشبه الخداع البصري الذي يبدو فيه القمر أكبر حجما وأقرب إلينا في موقع الشروق أو الغروب عند خط الأفق منه حين يرتفع في السماء"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).