عاجل: الملكة إليزابيث تعاني من وضع صحي خطير وعائلتها تصل الى القصر

كشفت تقارير اعلامية بريطانية، اليوم الخميس، أن أبناء الملكة إليزابيث وحفيدها يتواجدون معها، والوضع الصحي لها "خطير"، وبدا بريطانيون بالتجمع أمام قصر باكنغهام تزامنا مع أنباء تدهور صحة الملكة

وقالت تقارير بريطانية ان الأميران تشارلز ووليام وصل إلى مقر ملكة بريطانيا في قصر بالمورال، كما توجه كل من الأميرة آن ابنة الملكة والأمير أندرو ابنها أيضا والأمير هاري ابن ولي العهد وزوجته ميجان إلى اسكتلندا حيث تقيم الملكة.

وكان اطباء ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية (96 عاما) اعربو عن قلقهم حيال وضعها الصحي، وأوصوا بابقائها ”تحت المراقبة، بحسب ما أعلن قصر باكينغهام في بيان مقتضب الخميس.

وقال البيان انه "بعد تقييم اخر هذا الصباح، فإن أطباء الملكة قلقون على صحة جلالتها واوصوا ببقائها تحت الرقابة الطبية".

والأربعاء، اعلن قصر باكينغهام أنه "بعد يوم حافل، قبلت جلالة الملكة بعد ظهر اليوم نصيحة الأطباء بالراحة. وهذا يعني أن اجتماع مجلس الملكة الخاص الذي كان من المقرر عقده هذا المساء سيعاد تحديد موعد آخر له".

والأسبوع الماضي، أجبرت الملكة على التغيب عن لقاء برايمار هايلاند في اسكتلندا للمرة الأولى منذ توليها العرش قبل 70 عاما بسبب مشاكل في التنقل.