انفجارات بحقل نفطي سوري تتمركز فيه قوات اميركية

افاد التلفزيون السوري الرسمي مساء السبت، بسماع دوي انفجارات في حي الغمر النفطي بمحافظة دير الزورق شمال شرقي سوريا، والذي تتمركز فيه قوات أميركية.

وقال التلفزيون ان ألسنة النار تصاعدت عقب الانفجارات في الحقل الذي يعد أحد أكبر حقول النفط السورية.

وتقول دمشق ان كميات النفط التي يتم نهبها من حقولها المحتلة في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، تقدر بنحو 3 ملايين برميل.

وتتهم الحكومة السورية الجيش الاميركي بالمشاركة في ما وصفته ب"سرقة" نفطها وتصديره نحو الأسواق القريبة كـ (كردستان العراق) ووجهات أخرى منها منطقة إدلب التي يسيطر عليها تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي ، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.

وخلال السنوات الأخيرة، واظبت القوات الجوية الروسية على تدمير قوافل النفط السوري المسروق من حقول شرقي سوريا. كما استهدفت مخازن تجميعها والبنى اللوجستية التي تستخدم لتصديرها نحو مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في إدلب.