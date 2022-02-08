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عاجل: انفجارات تهز العاصمة الاماراتية ابو ظبي.. فيديو

منشور 08 شباط / فبراير 2022 - 10:03
انفجارات في ابو ظبي
انفجارات في ابو ظبي

اعلنت مصادر اعلامية متطابقة ومشاهد ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن غارات عنيفة استهدفت العاصمة الاماراتية ابو ظبي في وقت مبكر من يوم الاربعاء

 

وقالت المصادر ان الانفجارات العنيفة التي ضربت مبان وابراج في العاصمة الاماراتية دفعت الشرطة في البلاد الى اغلاق بعض الشوارع الرئيسية والطرق المؤدية اليها 

 

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كلمات دالة:الاماراتالحوثيينابوظبي

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