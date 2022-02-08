عاجل: انفجارات تهز العاصمة الاماراتية ابو ظبي.. فيديو

اعلنت مصادر اعلامية متطابقة ومشاهد ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن غارات عنيفة استهدفت العاصمة الاماراتية ابو ظبي في وقت مبكر من يوم الاربعاء

وقالت المصادر ان الانفجارات العنيفة التي ضربت مبان وابراج في العاصمة الاماراتية دفعت الشرطة في البلاد الى اغلاق بعض الشوارع الرئيسية والطرق المؤدية اليها

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🚨AGORA: 2 explosões no céu de Abu Dhabi foram registradas. Milhares de brasileiros estão na cidade por conta do jogo do palmeiras. Polícia está neste momento fechando as rodovias pic.twitter.com/UCXVXPkulN — CHOQUEI #BBB22 (@choquei) February 8, 2022

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