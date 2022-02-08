عاجل: انفجارات تهز العاصمة الاماراتية ابو ظبي.. فيديو

اعلنت مصادر اعلامية متطابقة ومشاهد ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن غارات عنيفة استهدفت العاصمة الاماراتية ابو ظبي في وقت مبكر من يوم الاربعاء
#ابوظبي explosion 💥 now pic.twitter.com/yk7iHao4T4— ahmed (@ahmed35028010) February 8, 2022
وقالت المصادر ان الانفجارات العنيفة التي ضربت مبان وابراج في العاصمة الاماراتية دفعت الشرطة في البلاد الى اغلاق بعض الشوارع الرئيسية والطرق المؤدية اليها
Live video explosion in #AbuDhabi#ابو_ظبي pic.twitter.com/MQq9Vo9dVc— علي حمزة | #المصافحة_إعتراف #فلسطين_قضيتي 🇱🇧 (@alihamze01) February 8, 2022
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🚨AGORA: 2 explosões no céu de Abu Dhabi foram registradas. Milhares de brasileiros estão na cidade por conta do jogo do palmeiras. Polícia está neste momento fechando as rodovias pic.twitter.com/UCXVXPkulN— CHOQUEI #BBB22 (@choquei) February 8, 2022
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