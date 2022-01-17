عاجل: انفجار صهاريج بترول في ابو ظبي وشكوك عن غارة مجهولة

تحدثت مصادر رسمية اماراتية عن شكوك بتسلل طائرة مسيرة المجال الجوي الاماراتي تسببت في التفجيرات والحرائق التي هوت البلاد صباح اليوم الاثنين

واعلنت شرطة أبو ظبي عن "اندلاع حريق صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك"، لافتة إلى أن "حدثا بسيطا وقع في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي".

رصد اجسام طائرة

ووفق التحقيقات التي نقلتها وكالة الانباء الاماراتية حيث لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق".

#الامارات

حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي دون أضرار — hoseinmortada حسين مرتضى (@HoseinMortada) January 17, 2022

وأوضحت "وام" أن "السلطات المختصة باشرت تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين".