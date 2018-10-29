انتحارية تفجر نفسها بدورية شرطة وسط تونس .. صورة

انفجار في تونس

افادت تقارير متطابقة عن دوي انفجار كبير هز شارع بورقيبة وسط العاصمة التونسية

ووفق المعلومات التي اوردتها تقارير اعلامية تونسية فقد اقدمت سيدة على تفجير نفسها امام فندق الهناء بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة .

وحسب المعطيات الاولية قامت امراة بتفجير نفسها باستعمال حزام ناسف لتصيب 8 من عناصر الامن والشرطي ومدني واحد

ونقلت وكالة انباء الاناضول عن الناطق باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، إن "فتاة تونسية تبلغ من العمر 30 عاما فجرت نفسها في سيارة للشرطة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة".

وأضاف الزعق أن التفجير أسفر عن مقتل الانتحارية وإصابة 9 بجروح لم تحدد بعد درجة خطورتها، بينهم 8 من عناصر الشرطة.

ولم يقدم المصدر تفاصيل إضافية حول التفجير.