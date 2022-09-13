إصابات ومحاصرون بانهيار بناية سكنية في العاصمة الأردنية عمان (فيديو وصور)

اعلنت مديرية الأمن العام الأردنية الثلاثاء، انها تتعامل في الأثناء مع واقعة انهيار بناية سكنية مؤلفة من أربعة طوابق في منطقة جبل اللويبدة وسط العاصمة عمان، مشيرة الى وجود إصابات وعدد من المحاصرين تحت الأنقاض.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر قولها ان ستة أشخاص على الاقل اصيبوا جراء انهيار البناية المأهولة بالسكان، فيما تبذل فرق الدفاع المدني جهودا للوصول الى المحاصرين تحت ركام البناية.

الأمن العام : فرق الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حادثة إنهيار إحدى العمارات السكنية في منطقة اللويبدة



إذ تم إخلاء خمس إصابات لغاية الآن وما زالت الطواقم تتعامل مع الحدث.#الأردن #عمارة_اللويبدة pic.twitter.com/ZHvqn1h3XM — فراس الماسي |Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) September 13, 2022

اشار موقع قناة رؤيا الى ان المنقذين يحاولون إخراج طفلتين رضيعتين محاصرتين تحت الأنقاض.

وتدولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر منطقة البناية وقد غلفها الغبار بعد لحظات من الانهيار.

ووصل رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من الوزراء الى موقع البناية المنهارة لمتابعة جهود الانقاذ.

رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة وعدد من كبار المسؤولين يتابعون جهود انقاذ المحاصرين في موقع انهيار البناية السكنية في اللويبدة

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول إن الخصاونة أوعز بفتح تحقيق في الحادثة، نافيا وجد وفيات لغاية اللحظة.

ويعد جبل اللويبدة أحد أقدم أحياء العاصمة الأردنية، ويمتاز باحتضانه بنايات قديمة يعود تاريخ بنائها لبداية القرن العشرين.