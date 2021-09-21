عاجل: بايدن.. حل الدولتين هو الخيار الأمثل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

اكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، ان حل الدولتين هو الخيار الأمثل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وذلك في كلمة أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.

الطريق طويل

لكن الرئيس الاميركي اعتبر أن "الطريق طويل" من أجل الوصول إلى هذا الحل، وقال "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أن تصبح إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية"، مضيفاً: "نحن بعيدون عن ذلك في الوقت الحالي ولكن يجب أن نستمر في المحاولة".

وتابع بايدن: بأن "الولايات المتحدة تسعى إلى جعل الشرق الأوسط بأكمله يحظى بالسلام والأمن على نحو أفضل"، وفق تعبيره.

افغانستان

وبالنسبة للملف الأفغاني، أوضح بايدن: "أنهينا 20 عاما من النزاع والوجود العسكري في أفغانستان. واليوم نفتح صفحة الدبلوماسية مع كابل، وسنستخدم القوة عند الضرورة لحماية مصالحنا".

وتوعد الرئيس الأميركي بالرد على الهجمات السيبرانية بالقول: "سنواجه ونرد على أي هجمات سيبرانية تستهدفنا".

وحول مسألة الاتفاق النووي مع إيران، قال بايدن إن "الولايات المتحدة ستعود بالكامل إلى الاتفاق النووي الإيراني في حال تصرفت طهران بالمثل".

مستقبل مزدهر

وقال بايدن إن إدارته الجديدة ملتزمة للعمل مع الحلفاء لقيادة العالم نحو مستقبل أكثر سلاما وازدهارا، وستركز على مواجهة التحديات المستقبلية بدلا من الحروب، حيث الاستعداد لاستخدام القوة فقط عند الضرورة.

كما أكد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى "حرب باردة جديدة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى الوقوف في وجه محاولات الدول القوية الهيمنة على الدول الضعيفة.

وتستمر دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يشارك فيها حضوريا أكثر من 100 رئيس دولة أو حكومة، وكذلك عشرات الوزراء، حتى الاثنين المقبل.