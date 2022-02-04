بايدن يعفي ايران من العقوبات على برنامجها النووي

قالت مصادر اعلامية اميركية ان الرئيس جو بايدن قرر اعفاء ايران من العقوبات المفروضة على ما وصفه بـ "برنامجها النووي السلمي " بالتزامن مع البدء في المراحل الاخيرة من المحادثات النووية في فيينا

وقالت مصادر اميركية ان هذه العقوبات فرضت على طهران ابان حكم الرئيس السابق دونالد ترامب ، واعتبرت ان الخطوة ستشجع طهران من اجل تقديم المزيد من التنازلات

وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني أكدت أن "الطرف الآخر في المفاوضات النووية وافق حتى الآن على إلغاء بعض العقوبات المفروضة على إيران".

وقال المتحدث باسم اللجنة، محمود عباس زاده مشكيني: "من حقنا أن يتم رفع جميع العقوبات، لكن الطرف الآخر وافق حتى الآن على إلغاء بعضها".