عاجل.. بايدن يكشف سبب زيارته للسعودية.. ويؤكد: سندمج "اسرائيل" في المنطقة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أنه سيكون أول رئيس أمريكي يسافر من "تل أبيب" إلى جدة في المملكة العربية السعودية، بشكل مباشر، لافتا إلى أنه يحمل رسالة سلام.

وأكد بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الاسرائيلي، يائير لابيد، بعد التوقيع على "إعلان القدس" للشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب، أن سبب زيارته للسعودية هو تعزيز المصالح الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي إن موقفه بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي "كان واضحا لا لبس فيه، وسبب توجهي إلى السعودية أوسع من مسألة الحديث عن حقوق الإنسان".

وأضاف بايدن: "لا اهدأ عن الحديث عن حقوق الإنسان (عن خاشقجي)، لكن سبب توجهي للسعودية أوسع من ذلك، وهو للترويج للمصالح الأمريكية التي كنا على خطأ بالتراجع عنها في الشرق الأوسط".

وشدد على أن "دمج إسرائيل في المنطقة والسلام بينها وبين دول المنطقة هدف أساسي، ويوم غد سأكون أول رئيس ورئيس أمريكي يسافر مباشرة من تل أبيب إلى جدة وسأحمل الفرص للسلام والاستقرار الذي يمكن أن يتحقق في المنطقة"، مشيرا إلى أن "المحبة تتعمق تجاه إسرائيل تتعمق منذ قيامي لأول زيارة كسيناتور يافع".

وأكد بايدن أنه "لدينا إلتزام لا يمكن أن ينكسر بحماية والدفاع عن إسرائيل. نحن شركاء في التكنولوجيا والإبداع والولايات المتحدة توفر الدعم للمنظومات التي يمكنها حماية الحياة في إسرائيل"، مبينا أنه في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما "وفرنا 38 مليون دولار إمدادات بالأسلحة".

وأضاف: "إسرائيل يجب أن تبقى دولة يهودية مع ضمانات أمنية"، معتبرا أن "أفضل حل حل الدولتين لشعبين وأن تحترم الحقوق المتبادلة لكلا الشعبين، وهذا يساهم في الأمن للشعبين على المدى البعيد".

لابيد يوجه رسالة إلى السعودية

من جهته طلب لابيد، من الرئيس الأمريكي توجيه رسالة إلى السعودية التي سيزورها يوم غد الجمعة، مفادها بأن يد إسرائيل ممدودة للسلام.

وأعلن لابيد أن طائرات إسرائيلية ستسافر إلى السعودية، مشددا على أن "السعودية مهمة لإسرائيل ولاستقرار الشرق الأوسط".

وقال لابيد: "نبعث لدول الشرق الأوسط رسائل سلام. إسرائيل تريد السلام ولن نتراجع قيد أنملة عن أمننا"، مؤكدا أن "كل دولة تريد السلام نقول لها أهلا بكم".

وأضاف: "سيدي الرئيس أطلب منك نقل رسالة بأن يدنا ممدودة للسلام ونحن مستعدون لمشاركة خبراتنا العلمية.. إذا العالم فهم أننا سندافع عن أنفسنا وقيمنا فالسلام سيحل"