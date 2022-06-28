عاجل: تركيا توافق على انضمام فلندا والسويد للناتو

وافقت تركيا على انضمام فلندا والسويد الى حلف شمال الاطلسي (الناتو) وذلك خلال اجتماع ثلاثي ضم ايضا الامين العام للحلف ينس ستولتنبرغ ، وذلك قبيل انطلاق القمة في العاصمة الاسبانية مدريد.

محادثات لانضمام فلندا والسويد

وكانت وكالة "الأناضول" التركية ذكرت أن المحادثات تركزت حول عدد من القضايا، أبرزها بحث الطلبين اللذين قدمتهما كل من السويد وفنلندا للحصول على عضوية "الناتو".

وضم اللقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفنلندي سولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، إضافة إلى أمين عام "الناتو" ينس ستولتنبرغ، وعُقد في مكان قمة الحلف المقررة يوم في مدريد.

4 قضايا على طاولة البحث

وبحث المجتمعون أربع قضايا ذات أولوية "تشكل الملفات الأبرز" على جدول الأعمال وهي:

الإجراءات الجديدة الوارد اتخاذها مع استمرار الأزمة الأوكرانية

طلبا السويد وفنلندا الحصول على عضوية الناتو

اقتراحات لتعزيز البنية الأوروبية للحلف

إظهار الصين "عدوا" للناتو مثل روسيا.

رفض تركي سابق

وسبق أن أعلنت أنقرة رفضها لطلب انضمام الدولتين إلى "الناتو"، ووضعت عدة شروط لرفع الفيتو التركي، أهمها أن تتوقف الدولتان عما تصفه تركيا بدعم الإرهاب، إذ تتهمهما بإيواء مسلحين من "حزب العمال الكردستاني"، المنظمة التي تصنفها أنقرة "إرهابية".