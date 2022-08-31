تعطل الملاحة في قناة السويس بعد جنوح ناقلة نفط عملاقة

أدى جنوح سفينة عملاقة الى تعطل حركة الملاحة لعدة ساعات في قناة السويس قبل ان يتم تعويمها لتنتظم الحركة في القناة من جديد، بحسب ما افادت وسائل اعلام في وقت مبكر من فجر الخميس.

وقال موقع "المصري اليوم" ان "سفينة عملاقة جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس مساء الأربعاء، ما تسبب في توقف حركة الملاحة".

واضاف الموقع ان الهيئة العامة لقناة السويس تبذل جهودا لتعويم السفينة واستئناف الحركة بالمجرى الملاحي.

ولاحقا، نقل التلفزيون المصري عن هيئة قناة السويس اعلانها عن انتظام حركة الملاحة بعد تعويم الناقلة الجانحة.

اشارت معلومات أولية إلى أن السفينة هي ناقلة نفط سنغافورية متجهه إلى ميناء ينبع السعودي، وهو ما اكده موقع ”القاهرة 24" الذي قال أن السفينة تحمل اسم ”انفينيتي في“ ويتجاوز طولها 250 مترا.

Yoooo. The crude oil tanker Affinity V is aground in the Suez Canal in almost the exact same spot as Ever Given!! pic.twitter.com/ODaGkTus82 — Mike Schuler (@MikeSchuler) August 31, 2022

وأشار الموقع الى تكدس عدة سفن بين ”البحيرات المرة“ وخليج السويس، بعد توقف حركة الملاحة في القناة بشكل تام.

وكانت قناة السويس شهدت عام 2012 جنوح سفينة الحاويات العملاقة «إيفرجيفين» ما تسبب في توقف الملاحة حتى نجاح تعويهما بعد حهود مضنية استمرت تسعة أيام.

وكانت قناة السويس شهدت عام 2012 حادثة جنوح سفينة الحاويات العملاقة «إيفرغيفين» ما تسبب في توقف الملاحة حتى نجاح تعويهما بعد حهود مضنية استمرت تسعة أيام.