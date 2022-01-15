تويتر يطرد خامنئي من فضائه

اعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقف حساب المرشد الإيراني علي خامنئي نهائيا على خلفية نشره مقطع فيديو يحاكي اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطائرة مسيرة وروبوت، وقال الموقع واسع الانتشار "إنه تم حظر بشكل دائم حساب خامنئ لانتهاكه سياسته"

وقف Khamenie Site

وقالت شبكة "فوكس بيزنس" الأمريكية إن "الحساب المرتبط بموقع آية الله علي خامنئي على الويب تحت اسم المستخدم Khamenie Site يؤدي إلى صفحة تقول "تم تعليق الحساب" بعد نشره فيديو يظهر عملية استهداف ترامب عن طريق روبوت وطائرة دون طيار أثناء لعبه الغولف في فلوريدا.

فيديو خامنئي ينتهك السياسة

ونشر خامنئي فيديو افتراضي تحت عنوان "الانتقام أمر لا مفر منه" يجسد عملية اغتيال ترامب في منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا،

ويظهر الفيديو علم الولايات المتحدة يرفرف بملعب للغولف، حيث يقف ترامب مرتديا قبعة حمراء "MAGA" رفقة أربعة رجال آخرين، ثم يظهر الفيديو روبوت عبارة عن سيارة صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد وهو يخترق منتجع ترامب بعد تعطيل كاميرات المراقبة من قبل شخص يجلس في مكتب وراء عدد من الشاشات.

ثم تظهر لقطات جوية من طائرة مسيرة وهي تقترب من منتجع بينما يقوم الروبوت بالتصويب على ترامب في ملعب الغولف.

وبعد ذلك يخترق مشغل الطائرة المسيرة هواتف ترامب وشخص آخر، وتظهر رسالة مفادها: "قاتل سليماني والشخص الذي أصدر الأمر سيدفع الثمن".

وينتهي الأمر عندما تحلق الطائرة المسيرة مباشرة فوق دونالد ترامب بينما يقرأ الرسالة على هاتفه.

ويتم بعد ذلك قطع الشاشة إلى اللون الأسود مع ظهور رسالة باللغتين الإنجليزية والفارسية: "الانتقام محدد".

وقالت وسائل إعلام إيرانية أن الفيديو القصير جاء انتقاما لمقتل قاسم سليماني في يناير 2020.