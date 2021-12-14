  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. عاجل: جندي اردني يطلق النار على جنود اسرائيليين

عاجل: جندي اردني يطلق النار على جنود اسرائيليين

منشور 14 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 11:31
الحدود الاردنية السورية الاسرائيلية
الحدود الاردنية السورية الاسرائيلية

قالت مصادراعلامية ان جندي اردني فتح النار على جنود اسرائيليين عند الحدود السورية الاردنية مع فلسطين المحتلة ، ولم تتحدث الانباء عن سقوط قتلى كما لم يصدر اي تعليق رسمي من الجانب الاردني، في الوقت الذي اكده ناطق رسمي اسرائيلي

 

 

اقرا : الخبر عن صحف ومواقع اعلامية عبرية 

ووفق ما ترجم من المواقع العبرية فان جندي أردني صادف جنود إسرائيليين يقومون بدوريات على الحدود الأردنية واطلق الرصاص الحي عليهم - دون وقوع إصابات

وأفاد مصدر عسكري أن الجندي الأردني أطلق عيارين ناريين على الجنود الذين كانوا يقفون وظهرهم إلى الحدود. لسبب لا يزال قيد التحقيق ، لم ترد قوة الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الجندي الأردني.

 

 

ونقلت مواقع اسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله "في وقت سابق اليوم ، أطلقت قوة عسكرية أردنية النار في الهواء على سوريا بالقرب من منطقة المثلث الحدودي بين إسرائيل والأردن وسوريا ، حيث دارت دورية روتينية لقوات الجيش الإسرائيلي. ولم تقع إصابات ولم يتم إطلاق النار في الأردن بواسطة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي.

 

كلمات دالة:فلسطينالحدود الاردنية السورية الاسرائيليةام قيسالجيش الاردني

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...