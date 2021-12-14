عاجل: جندي اردني يطلق النار على جنود اسرائيليين

قالت مصادراعلامية ان جندي اردني فتح النار على جنود اسرائيليين عند الحدود السورية الاردنية مع فلسطين المحتلة ، ولم تتحدث الانباء عن سقوط قتلى كما لم يصدر اي تعليق رسمي من الجانب الاردني، في الوقت الذي اكده ناطق رسمي اسرائيلي

مراسل العربية: جندي أردني يطلق النار صوب جنود إسرائيليين عند الحدود دون وقوع إصابات #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 14, 2021

اقرا : الخبر عن صحف ومواقع اعلامية عبرية

ووفق ما ترجم من المواقع العبرية فان جندي أردني صادف جنود إسرائيليين يقومون بدوريات على الحدود الأردنية واطلق الرصاص الحي عليهم - دون وقوع إصابات

وأفاد مصدر عسكري أن الجندي الأردني أطلق عيارين ناريين على الجنود الذين كانوا يقفون وظهرهم إلى الحدود. لسبب لا يزال قيد التحقيق ، لم ترد قوة الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الجندي الأردني.

ونقلت مواقع اسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله "في وقت سابق اليوم ، أطلقت قوة عسكرية أردنية النار في الهواء على سوريا بالقرب من منطقة المثلث الحدودي بين إسرائيل والأردن وسوريا ، حيث دارت دورية روتينية لقوات الجيش الإسرائيلي. ولم تقع إصابات ولم يتم إطلاق النار في الأردن بواسطة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي.