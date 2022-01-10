عاجل: حركة النهضة تدعو لاحتجاجات للاطاحة بـ قيس سعيد

دعت حركة النهضة التونسية التي يقودها راشد الغنوشي انصارها للقيام بـ تظاهرات واحتجاجات للاطاحة بحكم الرئيس قيس سعيد الذي عطل عمل البرلمان وحل الحكومة التي كانت تحظى الحركة باغلبية فيهما.

مظاهرات يوم 14 يناير للاخوان المسلمين

وقالت الحركة الاخوانية في منشور لها على الفيس بوك " تدعو حركة النهضة مناضليها وكل القوى الاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 جانفي (يناير) 2022 " وذلك:

- رفضا للانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية

- احياء لروح الثورة والكرامة ووفاءا لارواح الشهداء

- رفضا للتمشيات الانقلابية

ذكرى الثورة التونسية

وتتزامن دعوة حزب النهضة للاحتجاجات مع ذكرى انطلاق الثورة التونسية التي اطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الا ان قيس سعيد غير تاريخ الاحتفال بذكراها الى يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول، وهو اليوم الذي أحرق فيه بائع الفاكهة محمد البوعزيزي نفسه احتجاجا على مصادرة عربته من طرف شرطة البلدة .