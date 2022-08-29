حظر تجول شامل بالعراق وقتيلان في اشتباكات ببغداد

اعلنت السلطات العراقية فرض حظر تجول شامل في انحاء البلاد اعتبارا من مساء اليوم الاثنين، وحتى اشعار اخر، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ اعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي في خضم ازمة متفاقمة في البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان مقتضب: "تعلن قيادة العمليات المشتركة حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق".

وأضافت أن "الحظر يبدأ من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين وإلى إشعار آخر".

وأفادت مصادر امنية وطبية بمقتل شخصين وإصابة 19 اخرين في اشتباكات في بغداد.

وكانت القوات العراقية أعلنت في وقت سابق حالة الإنذار القصوى في بغداد وقطعت إجازة منتسبيها، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي خرجت في المدينة في اعقاب اعلان الصدر.

واقتحم أتباع الصدر الإثنين مبنى القصر الحكومي في المنطقة الخضراء، بعدما اعلانه “اعتزاله النهائي” العمل السياسي.

ويضم المبنى مكاتب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الذي وجه بتعليق جلسات الحكومة بعد “دخول متظاهرين إلى القصر الحكومي”.

وفي ضوء التطورات المتلاحقة، طلب الكاظمي من الصدر دعوة المتظاهرين الانسحاب من المؤسسات الحكومية، برغم اعلان الاخير اعتزال الحياة السياسية.

وجدد الكاظمي الدعوة إلى ضبط النفس من الجميع، ودعا المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء والالتزام بتعليمات القوات الأمنية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الصدر، اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له.



بيان

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قيادة العمليات المشتركة تعلن حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين الى إشعار آخر .. وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

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٢٩ اب ٢٠٢٢ — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) August 29, 2022

وكان زعيم التيار الصدري قد اقترح، السبت الماضي، تنحي جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة في البلاد، حسب بيان نقله عنه صالح محمد العراقي المعروف بـ"وزير الصدر".

وعلى رغم إعلان الصدر انسحابه من العمل السياسي، لكنه لم يأمر أتباعه بإنهاء اعتصامهم أمام المنطقة الخضراء، وهو ما أثار التكهنات بشأن تصعيد مقبل قد تشهده بغداد.

وما زالت أعداد الصدريين في المنطقة الخضراء، قليلة مقارنة بتجمعات سياسية نظمها التيار كانت أكبر، فضلاً عن غياب الدعوات للتظاهر أو الالتحاق بمعتصمي الخضراء، من قبل قيادات التيار.

ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما لازال متواصلا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية، لاسيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.