عاجل: حكومة ميقاتي تنال ثقة البرلمان بـ 85 صوتا

نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة البرلمان بواقع 85 صوتا من اصل مئة بعد جلسة صاخبة امتدت لـ 7 ساعات عرض فيها 20 كلمة لنواب مثّلوا كتلهم وآخرين مستقلين

كتل منحت الثقة لميقاتي

واعطت كتل "لبنان القوي" و"التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة"، واللقاء الديموقراطي و"تيار المردة"، والحزب السوري القومي الاجتماعي وكتلة "الوسط المستقل"، إضافة إلى النواب المستقلين جان طالوزيان، عدنان طرابلسي، عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، إيلي الفرزلي، وادي دمرجيان الثقة للحكومة فيما حجبها تكتل "الجمهورية القوية"، والنواب شامل روكز، جميل السيد وأسامة سعد، وجهاد الصمد.

#BREAKING the #Lebanese parliament give the green lights to pm #Najib_Miqati or #نجیب_میقاتی s cabinet ( 85 yes & 15 no votes 🗳!



He told we can’t rule on #Lebanon without parliamentary s permission & that’s all success begins!



He told we ll ask all for helps except zionizterz pic.twitter.com/pSrnaeYvp1 — SyriaWarNews🇸🇾🇳🇴🇮🇷🇮🇶🇦🇿🇾🇪🇦🇫🇵🇰 (@ilias90sam) September 20, 2021

وصوّت النواب على منحهم الثقة للحكومة بالمناداة، بعد انتهاء الكلمات السياسية وكان ختامها مداخلة لميقاتي وفق جريدة النهار اللبنانية

#Lebanon - (#لبنان) نالت حكومة نجيب ميقاتي ثقة البرلمان اللبناني، بتصويت 85 نائبا لصالحها، واعتراض 15، يوم الاثنين.



ونالت الحكومة اللبنانية الجديدة ثقة البرلمان اللبناني، مدعومة بكتلة التيار الوطني الحر وتيار المستقبل بينما حجب عدد قليل من المستقلين الثقة عن الحكومة. pic.twitter.com/9edkgP1EGp — أخبار العالم العاجلة (@BWorldN) September 20, 2021

حكومة انقاذ

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اعلن إن حكومته هي حكومة إنقاذ في مرحلة استثنائية وخطيرة توجب إجراءات غير مسبوقة.

وأكد أن التحديات الآنية تفرض نفسها كأولوية في المرحلة الراهنة، بما فيها ضرورة استئناف التفاوض بشكل فوري مع صندوق النقد الدولي.

من ناحية أخرى، أكد ميقاتي حرص الحكومة على استكمال كل التحقيقات المتعلقة بتفجير مرفأ بيروت، مشدداً على أن الحكومة ستسعى بكل جهدها لتحديد أسباب هذه الكارثة وكشف الحقيقة كاملة ومُعاقبة المتورطين فيها.

مشادة بين باسيل وفرزلي

وشهدت جلسة مجلس النواب اللبناني حالة من الفوضى نتيجة ملاسنة كلامية بين النائب جبران باسيل، وزميله في البرلمان ايلي فرزلي

واتهم “باسيل” في كلمته نوابًا لبنانيين بتهريب 17 مليار دولار أمريكي، قائلًا: “حماية أموال المودعين بتكون أولًا بإعادة الأموال ومجموعها مش أقل من 12 مليار دولار تحويلات مصرفية و5 مليارات دولار عبر شركات الشحن”.

وقاطع النائب فرزلي كلمة جبران باسيل بسبب غضبه من الاتهام الموجه لجميع النواب اللبنانيين بالمشاركة في تهريب الأموال، قائلًا له: “إذا كنت رجال سميهم”.

وسادت حالة من الهرج والفوضى في البرلمان اللبناني بسبب الملاسنة الكلامية وتدخل عدد من النواب؛ فيما قال رئيس المجلس نبيه بري لـ”باسيل”: “أعطينا الأسماء وأنا احتفظ بها بشكل سري”.