قصف صاورخي إسرائيلي على مواقع في دمشق ومحيطها

تعرض محيط العاصمة السورية دمشق والمنطقة الجنوبية الى ضربات صاروخية إسرائيلية مساء الجمعة، فيما قالت تقارير انها استهدفت مواقع عسكرية تابعة لمليشيات إيرانية.

وقال التلفزيون الرسمي السوري في خبر عاجل ان "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف إسرائيلية في سماء محيط دمشق".

ومن جانبها، قالت الوكالة العربية للأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية".

ولاحقا، نقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري قوله انه "حوالي الساعة 03: 23 من مساء الجمعة 21 -10 - 2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

مشاهد من سماءات دمشق سوريا 🇸🇾 أثناء الهجوم الإسرائيلي 🇮🇱 قبل قليل. pic.twitter.com/XPolLJ1ics — # أحـمد (@A_MQQ) October 21, 2022

وتحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن ثلاثة انفجارات في محيط مطار دمشق ومنطقة الريف الغربي للعاصمة السورية.

وقال المرصد إن الغارات استهدفت فيما يبدو شحنة أسلحة إيرانية في دمشق، مشيرا الى ان منطقة جنوب دمشق "هي منطقة تحت سيطرة إيران".

ومن جانبها، نقلت وكالة انباء سبوتنيك الروسية عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله ان "أن صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع بريف دمشق الغربي"، مضيفا ان الدفاعات السورية تمكنت من إسقاط معظمها قبل وصولها إلى أهدافها.

واشار المصدر الى انه يجري في الاونة "تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان الإسرائيلي، ليتم الإعلان عنها بعد اكتمالها".

وهذا احدث قصف تشنه اسرائيل على سوريا منذ الهجوم الذي استهدف مطار دمشق ومواقع جنوبها في 16 أيلول/سبتمبر الماضي، واسفر عن مقتل 5 عسكريين سوريين.

وشنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا خلال السنوات الماضية، مستهدفة مواقع للجيش السوري ولمليشات تابعة لايران وحزب الله اللبناني.