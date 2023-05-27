عاجل.. روسيا: تركيا تنتهك دورها كوسيط في الأزمة الأوكرانية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، أن توجيه شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية التركية إلى نظام كييف يتعارض مع دعوات تركيا لتحقيق وقف لإطلاق النار ولا يتماشى مع دورها كوسيط.

وأكد يوري بليبسون، مدير الدائرة الأوروبية الرابعة في وزارة الخارجية الروسية، أن أنقرة أعربت بشكل متكرر عن رغبتها في ضمان وقف إطلاق النار في أوكرانيا واستئناف عملية المفاوضات من خلال وساطتها.

وأشار بليبسون، إلى أن توريد تركيا للأسلحة والمعدات العسكرية إلى نظام كييف يتعارض مباشرة مع تلك النوايا ولا يتماشى بأي حال من الأحوال مع دور الوساطة.



وتستمر الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، في تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير/شباط 2022

وقد أرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب تزويد أوكرانيا بالأسلحة، مع تأكيدها أنها ستعتبر أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا هدفاً مشروعاً.

