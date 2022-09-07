عاجل: روسيا تقترح موعدا للاستفتاء لضم اراضي اوكرانية

اقترح الحزب الحاكم في روسيا (روسيا الموحدة) يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر لاستفتاء ضم الأراضي الأوكرانية التي تطالب بالانفصال والعودة الى روسيا الام

ويمتلك حزب روسيا الموحدة هو أكبر حزب سياسي في روسيا الاتحادية، ويحتل 238 مقعداً من جُملة ال450 مقعد بالبرلمان الروسي (دوما)، ويدعم سياسيات الرئيس فلاديمير بوتين

وكان زعيم سلطات منطقة زابوروجيا الانفصالي والموالي لروسيا، يفغيني باليتسكي، قد وقع الشهر الماضي مرسومًا بإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا، فيما قال عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيا فلاديمير روجوف، "نحن مع روسيا وسكان منطقة زابوروجيا وروسيا هم شعب واحد"