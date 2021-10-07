زلزال عنيف يهز طوكيو.. فيديو

ضرب زلزال عنيف العاصمة اليابانية طوكيو قدرت قوته بـ6.1 درجة وقد وصل اثره الى المناطق المحيطة بالعاصمة في ساعة متأخرة من مساء الخميس.
وسجلت هزة بمقدار أكثر من 5 درجات على مقياس قوة الزلزال الياباني ذاته، وهو مستوى يمكن أن يسبب بعض الأضرار للمباني ومن الممكن أن يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، أن "العديد من خطوط القطارات توقفت بسبب الزلزال" لكن لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي، وفق ما قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.
【速報】東京23区・埼玉南部で震度５強https://t.co/J8nE9WWZvj— 日テレNEWS (@news24ntv) October 7, 2021
気象庁によりますと、午後10時41分ごろ、震度５強の地震がありました。震度５強を観測したのは、東京23区と埼玉南部です。
この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/2qHmhSV4bc
وأفادت معلومات أولية أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية بأن مركز الزلزال حدد في محافظة شيبا في شرق طوكيو، مضيفة أنه حدث عند الساعة 22:41 بالتوقيت المحلي (13:41 بتوقيت غرينتش) على عمق 80 كيلومترا. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.
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