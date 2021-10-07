زلزال عنيف يهز طوكيو.. فيديو

ضرب زلزال عنيف العاصمة اليابانية طوكيو قدرت قوته بـ6.1 درجة وقد وصل اثره الى المناطق المحيطة بالعاصمة في ساعة متأخرة من مساء الخميس.

وسجلت هزة بمقدار أكثر من 5 درجات على مقياس قوة الزلزال الياباني ذاته، وهو مستوى يمكن أن يسبب بعض الأضرار للمباني ومن الممكن أن يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، أن "العديد من خطوط القطارات توقفت بسبب الزلزال" لكن لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي، وفق ما قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وأفادت معلومات أولية أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية بأن مركز الزلزال حدد في محافظة شيبا في شرق طوكيو، مضيفة أنه حدث عند الساعة 22:41 بالتوقيت المحلي (13:41 بتوقيت غرينتش) على عمق 80 كيلومترا. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.