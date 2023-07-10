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صاروخان من الضفة على مستوطنة شكيد وحماس تتبنى

تاريخ النشر: 10 تمّوز / يوليو 2023 - 02:10
حماس تعلن مسؤوليتها مجددا على اطلاق صواريخ من جنين
حماس تعلن مسؤوليتها مجددا على اطلاق صواريخ من جنين

اعلنت قناة كان العبرية ان جيش الاحتلال يفحص دقة الانباء التي تحدثت عن اطلاق صاروخين من الضفة نحو مستوطنة شكيد

اقرأ ايضاًتقرير: هل حرضت حماس قوات الاحتلال لتدمير مخيم جنين ؟تقرير: هل حرضت حماس قوات الاحتلال لتدمير مخيم جنين ؟

ووصل البوابة من مصادرها صورة لتصاعد الدخان قالت التقارير انها لاثار الصاروخين

واعلنت صحيفة معاريف العبرية ان الجيش الإسرائيلي يجري حالياً عمليات البحث وتمشيط في المنطقة قريبة من إطلاق الصواريخ جنوب جنين، ولم يعثر حتى اللحظة على شيء.

من جهتها افادت وكالة انباء خبر 24 الفلسطينية بـ " إطلاق صاروخين بدائيين من منطقة جنين باتجاه مستوطنة "شكيد" شمال الضفة"

فيما تحدثت مصادر ان كتيبة العياش في جنين اعلنت عن إطلاقها صاروخي قسام (1) تجاه مستوطنة "شاكيد" غرب جنين، اليوم .

وكانت حماس اعلنت عن اطلاق صاروخ من جنين على القدس المحتلة الا انها تراجعت فيما بعد في اعقاب الرد الاسرائيلي العنيف الذي دمر اجزاء من مخين جنين وقتل 12 فلسطينيا في هجوم خلال الايام الماضية 

يتبع

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