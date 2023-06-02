عشرات القتلى في اصطدام قطارين في الهند

اسفر خروج قطار ركاب عن مساره واصطدامه بقطار اخر للبضائع في شرق الهند الجمعة، عن سقوط عشرات القتلى واصابة المئات، بحسب ما افاد مسؤولون.



وأفادت تقارير بمقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا واصابة 179 آخرين في الكارثة التي وقعت في منطقة بالاسوري في ولاية أوديشا.

وبحسب التقارير، فقد خرج قطار كوروماندل السريع، الذي يسير بين كولكاتا وتشيناي عن القضبان بعد الاصطدام وسقط على قضبان مسار الاتجاه المعاكس.

وكتب براديب جينا، الأمين العام لولاية أوديشا على تويتر قائلا انه تم تحريك 50 سيارة إسعاف بعد الابلاغ عن عدد كبير للغاية من الاصابات عقب الحادث، مضيفا انه يتم تعبئة عدد كبير من الحافلات لنقل المصابين إلى المستشفىات.

وتُظهر لقطات حطام أربع عربات قطار ركاب خرجت عن مسارها عقب الاصطدام.

كما يبدو في اللقطات مصابون تتعالى اصوات انينهم واستغاثتهم بينما هم ممددون قرب العربات التي انقلب بعضها على جانبه.





