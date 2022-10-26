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عشرات القتلى والجرحى في هجوم على ضريح بمدينة شيراز

منشور 26 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 04:57
عشرات القتلى والجرحى في هجوم على ضريح بمدينة شيراز

فتح ثلاثة مسلحين النار داخل ضريح شاه جراغ في مدينة شيراز جنوبي إيران الأربعاء، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، بحسب ما افادت السلطات.

ونقلت كالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن اسماعيل محبي بور، مساعد الشؤون السياسية والامنية والاجتماعية بمحافظة فارس تأكيده ان "هجوما ارهابيا استهدف مرقد السيد شاه جراغ (ابن الامام موسى ابن جعفر عليه السلام)، الواقع في مدينة شيراز" مركز المحافظة.

وتضاربت التقارير حول اعداد الضحايا في الهجوم، حيث قال بور انه اسفر عن 13 قتيلا و40 جريحا، في حين رفعت وسائل اعلام اخرى الحصيلة الى 20 قتيلا.

""ضريح شاه جراغ
ضريح شاه جراغ

 

وقالت وكالة "إرنا" نقلا عن مصادر قضائية، ان ثلاثة مسلحين اطلقوا النار على زوار مرقد شاه جراغ بعد اقتحامهم له مع صلاة المغرب عند الخامسة و45 دقيقة مساء، مضيفة انه تم القبض على اثنين في حين لا يزال البحث جاريا عن الثالث.

وبحسب الوكالة، فقد تصرف المهاجمون مثل "الإرهابيين التكفيريين"، في إشارة إلى جماعات سنية متطرفة مثل تنظيم داعش.

وبدوره، قال موقع نور نيوز إن المهاجمين "ليسوا مواطنين إيرانيين".

كلمات دالة:شيرازإيرانضريح شاه جراغ

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