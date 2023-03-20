عمان تدين استخدام سموتريتش خريطة تضم الاردن وتصفه بالـ الحاقد الارعن

ادانت وزارة الخارجية الاردنية التصرفات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي والمتمثله باستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة ودعت حكومة اسرائيل لاتخاذ موقف صريح وواضح مؤكدة انها ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية للتصدي لمثل هذه التصرفات والتصريحات الحاقدة المتطرفة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي في بيان ما وصفه بـ "التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود" وطالبت وزارة الخارجية الاردنية في بيانها المجتمع الدولي بإدانة تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرفة التحريضية، والتي تمثل أيضا خرقا للقيم والمبادئ الإنسانية.

واستخدم وير المالية الاسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش خلال مشاركته في فعالية عقدت الأحد في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من سوريا ولبنان وقالت الخارجية الاردنية ان هذا يمثل تصرفا تحريضيا أرعن، وخرقا للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

ونفى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وجود شعب فلسطيني، وقال "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، فهو اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة".