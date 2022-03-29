مقتل ستة اسرائيليين في عمليات اطلاق نار في تل أبيب (فيديوهات وصور)

قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان ستة اشخاص على الاقل قتلوا واصيب خامس مساء الثلاثاء، في عمليات اطلاق نار في منطقتي بني براك ورمات غان قرب تل ابيب نفذها مسلح يقود دراجة نارية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن نجمة داود الحمراء قولها ان هناك "14 إصابة في حادثة إطلاق النار في حي بني براك منها 5 فارقوا الحياة". فيما نقلت وكالة انباء روسيا اليوم عن مسؤول في نجمة داوود قوله ان ستة اشخاص قتلوا في الهجوم.

القناة 12 العبرية: 4 قتلى في عملية إطلاق النار في بني براك ورمات غان pic.twitter.com/DbmQEKBHg7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 29, 2022

وتحدث الناطق باسم الشرطة عن ثلاث عمليات تم فيها إطلاق النار في تل أبيب واحدة في مركز تجاري في رمات غان.

فيديو لإطلاق النار في تل أبيب pic.twitter.com/kqijZjiVh5 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 29, 2022

وتحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن خلية من ثلاثة مسلحين وصلت من يعبد، وقد استشهد احدهم في مكان الهجوم وتم تحييد الثاني ومطاردة الثالث.

واعتلقت الشرطة الإسرائيلية شخصا لم يتضح مدى ارتباطه بإطلاق النار. فيما تجري عمليات بحث عن المزيد من "المشتبه بهم"، وسط تحليق للمروحيات العسكرية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر أحد الأشخاص وقد حمل بين يديه رشاشاً آلياً وأخذ يطلق النار على عدد من الناس في الشارع، كان أحدهم يستقل سيارة.

شرطة الاحتلال تتحدث عن عمليات اطلاق نار في عدة نقاط منها بني براك ورمات جان وهناك 4 إصابات ميؤوس منها pic.twitter.com/fuRESY3AbC — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 29, 2022

من جهتها، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مسلحا على دراجة نارية استهدف سيارة في مدينة بني براك وأصاب عددا من الأشخاص بجراح وواصل طريقه إلى شارع آخر وأطلق النار وأصاب آخرين.

وقالت إن القوات الاسرائيلية أغلقت الطرق المؤدية إلى منطقة بني براك في تل أبيب ودفعت بتعزيزات كبيرة للمكان.

وقالت الشرطة في بيان لاحق للعملية، إن مسلحا وصل على دراجة نارية إلى شارع ”جيبوتنسكي“ في ”بني براك“ وأطلق النار تجاه مركبة فأصاب 3 بجراح بليغة، وواصل طريقه إلى شارع مجاور فأصاب اثنين وفي منطقة ثالثة أصاب خامساً.

وأضاف البيان: ”تقدر الشرطة أن عملية إطلاق النار في بني براك هي عملية على خلفية قومية، جاء ذلك بحسب اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين“.

من مكان إطلاق النار في بني براك ذات الأغلبية الحريدية

للتفاصيل: https://t.co/IUDVfq9k9I pic.twitter.com/MXaKPnEqyf — موقع عرب 48 (@arab48website) March 29, 2022

وتاتي عمليات اطلاق النار في تل ابيب بعد يومين على مقتل مستوطنين اثنين واصابة عدد اخر في هجوم نفذها فلسطينيان في الخضيرة وسط اسرائيل قبل ان يستشهدا بدورهما.

كما تأتي بعد ايام من مقتل 4 مستوطنين بينهم نساء في عملية في بئر السبع في النقب الفلسطيني المحتل حيث قام المنفذ بداية بعملية دهس للمستوطنين قبل ان يترجل ويبدأ في عملية الطعن.