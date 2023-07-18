جريحان في غارات اسرائيلية على دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية لغارات اسرائيلية استهدفت العاصمة دمشق ومحيطها فجر اليوم الاربعاء حيث افاد سكان بسماع دوي انفجارات في العاصمة السورية ومحيطها

وقالت وسائل اعلامية سورية رسمية أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق واكدت قناة “الإخبارية” السورية إن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق وان الدفاعات الجوية اسقطت معظم الصواريخ المعادية

موقع حدشوت بزمان العبري التابع لسلطات الاحتلال قال ان 8 طائرات تابعة لسلاح الجو قصفت اهدافا في سوريا و عادت بسلام .

فيما تحدثت مصادر اعلامية سورية عن أصوات سيارات إسعاف كثيفة تمر بالقرب من قدسيا احدى ضواحي دمشق والقريبة من القصر الجمهوري في الوقت الذي تحدثت معلومات عن سقوط احد الصواريخ على المنطقة

فيديو من تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ العدوان الاسرائيلي في سماء العاصمة #دمشق pic.twitter.com/svsWnDXIAg — حسين مرتضى Hussein Mortada (@HoseinMortada) July 18, 2023

مصدر عسكري رسمي سوري قال ان العدو الإسرائيلي نفذ فجر اليوم حوالي الساعة 00:25 عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وحدد الناطق العسكري السوري المناطق المستهدفة :