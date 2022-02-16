عاجل: غارات اسرائيلية على ريف دمشق

أفادت وسائل إعلام عربية وإسرائيلية بأن طائرات إسرائيلية نفذت غارات في محيط منطقة خان الشيح بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وقالت مصادر الاعلام السورية ان العدوان الاسرائيلي اسفر عن خسائر مادية

وتحدثت عدة وسائل اعلام تابعة للنظام السوري ومنها وكالة الانباء السورية (سانا) ان الاحتلال الاسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق بصواريخ أرض – أرض أطلقها من الجولان المحتل.

لا إعلان رسمي حتى الأن عن ماهية الانفجار الذي سمع في محيط دمشق قبل قليل تلميحات إسرائيلة أن هذا استهداف من العدو — Mohamad Ahmad (@Mohamad45573403) February 16, 2022

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه في “حوالي الساعة 11:35 من مساء الأربعاء 16-2-2022 نفذ العدو الإسرائيلي ضربة بعدة صواريخ أرض – أرض من منطقة الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت غارات الاسبوع الماضي ضد مواقع عسكرية في محيط دمشق أدت لاستشهاد عسكري سوري وإصابة خمسة آخرين. من جانبها، أكدت تل أبيب هذه الغارات معتبرة أنها أتت ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا حيث تحدثت المصادر عن سقوط صاروخ في الاراضي الفلسطينية تبين انه من الصواريخ المضادة التي تصدت فيها سورية للعدوان