عاجل: شهيد في غارات اسرائيلية على سورية

اعلن مصدر عسكري سوري ان "العدو الاسرائيلي نفذ فجر اليوم الخميس عدوانا جويا على سورية" انطلاقا من الجولان المحتل مستهدفا المناطق الجنوبية برشقة من الصواريخ

وقال الناطق العسكري السوري ان الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان واسقطت معظمها مشسيرة الى استشهاد جندي سوري ، كما تحدثت عن خسائر مادية

وعادة ما تستهدف اسرائيل القوات الايرانية والمليشيات التابعة لها والداعمة للرئيس السوري بشار الاسد، وقد تواجدت القوات الايرانية مؤخرا في المناطق الجنوبية تحت راية الفرقة الرابعة التي يقودها اللواء ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري علما ان الاتفاقية الموقعة في درعا عام 2018 تنص على تراجع القوات الايرانية الى الحدود مع دمشق

استهداف مواد كيماوية

وكانت تقارير اعلامية قد اعلنت ان الغارة التي نفذتها قوات الاحتلال على سورية يوم 8 حزيران الماضي استهدفت مواقع تطوير أسلحة كيميائيّة في سورية في 8 حزيران (يونيو) الماضي.

وأمر المسؤولون الإسرائيليون بشن الغارة، بناءً على معلومات استخباراتية تزعم ان الحكومة السورية كانت تحصل على سلائف كيميائية وإمدادات أخرى ضرورية لإعادة بناء الأسلحة الكيميائية التي تخلت عنها قبل ثماني سنوات

واستهدفت غارة 8 حزيران (يونيو) المخازن العسكرية المحصنة قرب الناصرية، وموقعين إضافيين قرب حمص. وأعلنت تقارير إعلامية سورية وقوع سبع ضحايا عسكريين، ومنهم العقيد السوري أيهم إسماعيل.

ورداً على طلب للتعليق، لم يؤكد المسؤولون الإسرائيليون الهجمات ولم يوضحوا أسبابها. وفي حينه، نددت سوريا بشدة بالهجمات الإسرائيلية. ونفى المسؤولون الحكوميون مراراً استخدام أسلحة كيميائية أو صنعها منذ عام 2013.