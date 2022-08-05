تحديث مستمر: 7 شهداء في عملية "الفجر الصادق" الاسرائيلية على غزة

استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة وقيادي في سرايا لاقدس الذراع المسلح لحركة الجهاد الاسلامي في غارات اسرائيلية على قطاع غزة اطلقت عليها اسم الفجر الصادق، وتحدث سؤول إسرائيلي عن "مقتل ما لا يقل عن 15 من نشطاء الجهاد" وتوعدت حركتي حماس والجهاد بالرد على العدوان وحملتا اسرائيل مسؤولية النتائج

استشهاد تيسير الجعبري

ونعت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري "أبو محمود"، قائلة إنه "ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال صهيونية غادرة استهدفته في مدينة غزة". وزارة الصحة أوضحت أن بين ضحايا القصف طفلة عمرها 5 سنوات.

بينما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي أن ما لا يقل عن 15 شخصا من نشطاء "الجهاد الإسلامي" قتلوا في الهجوم على القطاع.

الجهاد الاسلامي: اسرائيل تجاوزت الخطوط

وقال أمين عام حركة الجهـاد الإسلامي زياد النخالة أنه ليس هناك خطوط حمراء أمام رد الجــهــــاد الإســــلامي على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وقال نخالة" لن نتراجع وسنتقدم ونبذل دماءنا وكل قواتنا وجهدنا وسلاحنا في هذه المعركة"، مضيفا "نحن في معركة مفتوحة والمقاومة ستخوضها بكل شجاعة واقتدار".

وتابع "مقاتلونا الآن على جهوزية كاملة للتعامل مع هذا العدوان وندعو الله بالنصر". وقال: لا زلنا في بداية المعركة ولا يمكن الحديث عن وساطات ولنا شهداء على الأرض".



القناة 12 العبرية: الجيش مستعد لجولة تصعيد قد تستغرق عدة أيام والكرة الان في ملعب الجهاد الإسلامي اذا ما أراد توسيع الجولة او دون ذلك.

غارات على غزة

ووفق المصادر فان الاحتلال استهدف شقة في برج سكني في عدوانه ، من جهتها اكدت وكالة الانباء الفلسطينية وفا ان طائرات الاحتلال قصفت محيط "برج فلسطين" في حي الرمال وسط محافظة غزة.

وفي سياق متصل، قصفت دبابات الاحتلال شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى وسط قطاع غزة، ومنطقة "شراب العسل" شرق خان يونس جنوب القطاع.

الفجر الصادق

وأفادت مصادر إعلامية عبرية بأن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية استهدفت نقطة لسرايا القدس بشمال القطاع، مما تسبب بإصابات لم يتم تحديدها بعد. كما تم سماع دوي انفجارات غرب القطاع.

وبحسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي تم إطلاق تسمية "الفجر الصادق" على الحملة العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وتم تنبيه سكان غلاف غزة بالبقاء قرب الملاجئ.

حماس: اسرائيل ستدفع الثمن

وأكدت حركة حماس أن إسرائيل هي من بدأت التصعيد وارتكبت جريمة جديدة وعليها أن تدفع الثمن وتتحمل المسؤولية عنها.

و قال الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، إن "العدو الإسرائيلي من بدأ التصعيد على المقاومة في غزة وارتكب جريمة جديدة وعليه أن يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية الكاملة عنها".

وأضاف: "المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة، وستقول كلمتها وبكل قوة، ولم يعد ممكنا القبول استمرار هذا الوضع على ما هو عليه".

وتابع في بيان له: "المقاومة الباسلة ستدافع عن شعبنا وأهلنا في القطاع وبكل ما تملك وستوازن الردع وستبقى تلاحق الاحتلال وستهزمه كما هزمته في كل المعارك، وفي كل الساحات، وفي مقدمتها هذه المعركة أيضا، وعلى كل الساحات أن تفتح نيرانها على العدو وقطعان المستوطنين".

فيديو لآثار الدمار الذي خلفه القصف الصهيوني قبل قليل#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/DdIo8tsEKG — مصطفى جمال أبوسيدو (@Alhayaps) August 5, 2022

غانتس يهدد

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، قد أجرى تقييماً للأوضاع الأمنية في غلاف غزة، ووجّه رسالة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي بالتزامن مع حراك بدنا نعيش المناهض لحكم حماس في القطاع

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن “وزير الجيش غانتس قد أرجى تقييما للوضع بمشاركة رئيس الأركان كوخافي ورئيس “الشاباك” وقائد المنطقة الجنوبية توليدانو في مقر القيادة الجنوبية”.

الآن الآن، الاحتلال يعلن الحرب على غزة، ويعلن البدء في شن عملية عسكرية واسعة، ويطلق عليها اسم الفجر الصادق، وأصوات القصف شرقا وغربا وأنباء عن عمليات إغتيال وشهداء وجرحا !!

اللهم إنا نستودعك غزة ومن فيها، اللهم احفظها من غدر يهود وشرهم وحقدهم ومكرهم !!#غزة_تحت_القصف — جهاد حِلِّس (@jhelles) August 5, 2022

ووجّه غانتس، تهديدًا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء الجلسة، ، حيث قال إن”إسرائيل تمارس ضبط النفس النابع من قوتها، ونحن لا نريد التصعيد لكننا لن نتردد في التوجه إليه إذا لزم الأمر”. وتابع: “أقول بوضوح لقادة حماس والجهاد إن وقتكم محدود، سيتم إزالة التهديد بطريقة أو بأخرى”.

غزة تحت القصف الإسرائيلي. pic.twitter.com/cSTH8tKre3 — laila odeh الإعلامية ليلى عودة (@lailaodeh4) August 5, 2022

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، الاستنفار والتأهب في مستوطنات غلاف غزة، بالتزامن مع استمرار إغلاق كافة معابر القطاع التجارية والمدنية.