غارات اسرائيلية وهمية على بيروت

نفذ الطيران الإسرائيلي غارات وهمية على علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت.
وافادت المعلومات ان طائرات الاحتلال الحربية تكسر حاجز الصوت في سماء العاصمة اللبنانية
واعلن حزب الله اللبناني انه و بالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لاسقاطها عادت الطائرة “حسان” سالمة
لعنة حسان اللقيس
الطائرة المسيرة التابعة لحزب الله سميت باسم "حسان" على اسم حسان اللقيس الذي قتلته إسرائيل عام 2013، والذي كان مسؤولًا عن مشروع الطائرات بدون طيار للحزب.
سماؤنا وسماء فلسطين تشهدان لک..— آهـو☫ (@rimamrad12) February 18, 2022
العقل اللاّمع والفكر المُبدع الشَّهيد القائد حسّان اللّقيس.#هزئنا_بالإحتلال pic.twitter.com/kvGJsDgXIl
ويقول حزب الله اللبناني ان الطائرة المسيّرة التي عبرت من لبنان وصلت شمال بحيرة طبريا، وحلقت في المجال الجوي الإسرائيلي حوالي 20 دقيقة، ثم عادت إلى لبنان بعد فشل اعتراضها.
الآن— HadiTv 🇱🇧 (@__Hadi____) February 18, 2022
طيران منخفض في الجو فوق بيروت و ضواحيها#عاجل pic.twitter.com/zcXC1fukMC
فشل اسرائيلي ذريع
واظهرت التحقيقات الأولية أظهرت فشل اعتراض الطائرة المسيّرة التي أطلقت من لبنان بجميع وسائل الاعتراض (القبة الحديدية-المقاتلات الحربية-المروحيات) وعودتها على لبنان.
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