غارات اسرائيلية وهمية على بيروت

نفذ الطيران الإسرائيلي غارات وهمية على علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت.

وافادت المعلومات ان طائرات الاحتلال الحربية تكسر حاجز الصوت في سماء العاصمة اللبنانية

واعلن حزب الله اللبناني انه و بالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لاسقاطها عادت الطائرة “حسان” سالمة

لعنة حسان اللقيس

الطائرة المسيرة التابعة لحزب الله سميت باسم "حسان" على اسم حسان اللقيس الذي قتلته إسرائيل عام 2013، والذي كان مسؤولًا عن مشروع الطائرات بدون طيار للحزب.

ويقول حزب الله اللبناني ان الطائرة المسيّرة التي عبرت من لبنان وصلت شمال بحيرة طبريا، وحلقت في المجال الجوي الإسرائيلي حوالي 20 دقيقة، ثم عادت إلى لبنان بعد فشل اعتراضها.

الآن

طيران منخفض في الجو فوق بيروت و ضواحيها#عاجل pic.twitter.com/zcXC1fukMC — HadiTv 🇱🇧 (@__Hadi____) February 18, 2022

فشل اسرائيلي ذريع

واظهرت التحقيقات الأولية أظهرت فشل اعتراض الطائرة المسيّرة التي أطلقت من لبنان بجميع وسائل الاعتراض (القبة الحديدية-المقاتلات الحربية-المروحيات) وعودتها على لبنان.