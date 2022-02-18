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غارات اسرائيلية وهمية على بيروت

منشور 18 شباط / فبراير 2022 - 03:17
نفذ الطيران الإسرائيلي غارات وهمية على علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت.
نفذ الطيران الإسرائيلي غارات وهمية على علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت.

نفذ الطيران الإسرائيلي غارات وهمية على علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت.

اقرأ ايضاًحزب الله يتبنى اطلاق طائرة حسان واسرائيل تفشل بكافة اسلحتها باعتراضهاحزب الله يتبنى اطلاق طائرة حسان واسرائيل تفشل بكافة اسلحتها باعتراضها

وافادت المعلومات ان طائرات الاحتلال الحربية تكسر حاجز الصوت في سماء  العاصمة اللبنانية 

واعلن حزب الله اللبناني انه و بالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لاسقاطها عادت الطائرة “حسان” سالمة

لعنة حسان اللقيس

الطائرة المسيرة التابعة لحزب الله سميت باسم "حسان" على اسم حسان اللقيس الذي قتلته إسرائيل عام 2013، والذي كان مسؤولًا عن مشروع الطائرات بدون طيار للحزب.

 

 

ويقول حزب الله اللبناني ان الطائرة المسيّرة التي عبرت من لبنان وصلت شمال بحيرة طبريا، وحلقت في المجال الجوي الإسرائيلي حوالي 20 دقيقة، ثم عادت إلى لبنان بعد فشل اعتراضها.

 

 

فشل اسرائيلي ذريع

واظهرت التحقيقات الأولية أظهرت فشل اعتراض الطائرة المسيّرة التي أطلقت من لبنان بجميع وسائل الاعتراض (القبة الحديدية-المقاتلات الحربية-المروحيات) وعودتها على لبنان.

 

كلمات دالة:حسانحسان اللقيسحزب اللهاسرائيلبيروتغارات وهميةايران

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