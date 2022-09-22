عاجل: غرق قارب قبالة السواحل السورية وانتشال 15 جثة

افادت مصادر اعلامية سورية بانتشال 15 جثة وانقاذ 8 اخرين بعد غرق قاربهم قباله سواحل مدينة طرطوس الساحلية الواقعة على البحر المتوسط

واعلنت ان عمليات البحث جارية لانتشال اخرين او انقاذ ناجين أسعفوا إلى مستشفى المدينة.

وقال المدير العام للموانئ البحرية سامر قبرصلي: كوادرنا تعمل الآن على إنقاذ زورق بحري قبالة شاطئ طرطوس

وفي نبأ لاحق اعلن التلفزيون السوري ان المركب لبناني وكان يقوم برحلة بحرية في المياه الحدودية، فيما رجح نشطاء ان يكون المركب يحمل عدد من المهاجرين لبنانيين وسوريين ضلو طريقهم قرب جزيرة ارواد قباله شواطئ طرطوس

وأشاروا إلى أن المركب كان يقل أكثر من 100 شخص وقال اخرون ان 170 شخصا على الاقل كانو على متن القارب المنكوب

عاااااااااجل 🔴⚠️

المركب الذي غرق قبالة بحر طرطوس بداخله 170 شخص

والحصيلة الاولية انتشال 13 جثة بينهم سيدة وطفلين والعمل جاري على إنقاذ الناجين وإسعافهم إلى مشفى الباسل pic.twitter.com/POljruXmfb — Fadi (ابن طرابلس) (@FadiHayek14) September 22, 2022

وقد شاركت مراكب صيادين سوريين في الإغاثة والبحث عن ناجين من المركب اللبناني الذي انطلق من لبنان- المنية منذ عدة أيام وقالت مواقع الكترونية ان أهالي جزيرة أرواد نقلو ما لديهم من مادة المازوت الخاصة بالتدفئة للمراكب بواسطة الغالونات لضمان إستمرار عمليات البحث ناجين.