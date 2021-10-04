عاجل: فيسبوك يختفي عن شبكة الإنترنت وعودة انستغرام في اميركا

فيسبوك يختفي تماما عن شبكة الإنترنت والوصول إليه لم يعد ممكنا، فيما قالت تقارير اعلامية ان تطبيق انستغرام عاد للعمل في الولايات المتحدة فقط

ووفق التقديرات فان التغييرات التي أجرتها فيسبوك جعلت نطاقات الموقع غير متاحة وأجبرتها على قطع الاتصال بالإنترنت

عاجل | موقع #فيسبوك يختفي تماما عن شبكة الإنترنت والوصول إليه لم يعد ممكنا pic.twitter.com/DdSkGtwuWQ — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 4, 2021

عاجل 🔴

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موقع " الفيسبوك " يختفي بشكل تام من شبكة الإنترنت .. مع عدم إمكانية الوصول إليه .

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واشنطن — خبر عاجل (@AJELNEWS24) October 4, 2021