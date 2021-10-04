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عاجل: فيسبوك يختفي عن شبكة الإنترنت وعودة انستغرام في اميركا

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 09:33
فيسبوك يختفي تماما عن شبكة الإنترنت
فيسبوك يختفي تماما عن شبكة الإنترنت

فيسبوك يختفي تماما عن شبكة الإنترنت والوصول إليه لم يعد ممكنا، فيما قالت تقارير اعلامية ان تطبيق انستغرام عاد للعمل في الولايات المتحدة فقط

ووفق التقديرات فان التغييرات التي أجرتها فيسبوك جعلت نطاقات الموقع غير متاحة وأجبرتها على قطع الاتصال بالإنترنت

 

 

 

 


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