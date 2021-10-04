عاجل: فيسبوك يختفي عن شبكة الإنترنت وعودة انستغرام في اميركا

فيسبوك يختفي تماما عن شبكة الإنترنت والوصول إليه لم يعد ممكنا، فيما قالت تقارير اعلامية ان تطبيق انستغرام عاد للعمل في الولايات المتحدة فقط
ووفق التقديرات فان التغييرات التي أجرتها فيسبوك جعلت نطاقات الموقع غير متاحة وأجبرتها على قطع الاتصال بالإنترنت
عاجل | موقع #فيسبوك يختفي تماما عن شبكة الإنترنت والوصول إليه لم يعد ممكنا pic.twitter.com/DdSkGtwuWQ— قناة الجزيرة (@AJArabic) October 4, 2021
عاجل 🔴— خبر عاجل (@AJELNEWS24) October 4, 2021
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موقع " الفيسبوك " يختفي بشكل تام من شبكة الإنترنت .. مع عدم إمكانية الوصول إليه .
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واشنطن
عاجل :— Screen Mix (@ScreenMix) October 4, 2021
فيسبوك يختفي تماما عن شبكة الإنترنت والوصول إليه لم يعد ممكنا
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