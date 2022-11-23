عاجل.. 10 قتلى إثر إطلاق نار داخل سوبرماركت في "فرجينيا" الأمريكية

أفادت السلطات المحلية، في مدينة تشيسابيك بولاية فرجينيا الأمريكية، بسقوط قتلى داخل سوبرماركت "وولمارت" ، مساء الثلاثاء، إثر إطلاق نار من قبل رجل مسلح.

وأعلنت الشرطة المحلية، عن 10 قتلى جراء إطلاق النار، مشيرة إلى أن من بين قتلى الهجوم، مطلق النار أيضا.

وقالت "تشيسابيك" على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "أكدت الشرطة سقوط قتلى في حادث إطلاق النار في وولمارت على سامز سيركل، وأن من بين القتلى مطلق النار".

وتشهد الولايات المتحدة، بشكل مستمر سقوط ضحابا بسبب حوادث إطلاق نار، وقتل مساء السبت الماضي 5 أشخاص وأصيب 18 آخرين، عقب هجوم مسلح على ملهى ليلي يتردد عليه المثليين في ولاية كولورادو.

وسجلت الولايات المتحدة، 246 حادث إطلاق نار جماعي، منذ بداية 2022، وحتى شهر يونيو/ حزيران، الماضي، وفقا لتقرير، صادر عن منظمة "Gun Violence Archive، التي تتعقب عمليات إطلاق النار في البلاد.

وأشار التقرير، إلى رصد 13 حادث إطلاق نار جماعي، في عطلة نهاية أسبوع واحدة، في شهر يونيو 2022.